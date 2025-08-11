Власти Сирии хотят вернуть патрули российской военной полиции

Переходное правительство Сирии заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны. Об этом “Ъ” сообщил источник, принимавший участие во встрече министра иностранных дел Асаада аш-Шибани с сирийской диаспорой в Москве 1 августа. Днем ранее министра принимал в Кремле президент РФ Владимир Путин.

После смены власти в Дамаске израильская армия заняла часть южных районов Сирии, объявив о создании буферной зоны. Целью заявлено обеспечение безопасности границ Израиля и защита друзской общины. Россия в то же время была вынуждена ограничить военное присутствие в регионе.

Возвращение РФ на прежние позиции могло бы «препятствовать вмешательству Израиля в сирийские дела», считает собеседник “Ъ”. Он полагает, что также Москва способна урегулировать отношения сирийского переходного правительства с израильтянами.

