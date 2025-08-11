Предприниматели ЮФО тратят на рекламу в среднем 33 тысячи рублей в месяц

Предприниматели Южного федерального округа в среднем направляют на продвижение товаров и услуг 33,3 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы», проведенном среди 1 тыс. владельцев бизнеса старше 18 лет.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На рекламу до 20 тыс. руб. ежемесячно расходуют 45% опрошенных, от 20 тыс. до 50 тыс. руб. — 24%, от 50 тыс. до 70 тыс. руб. — 4%. Чаще всего бизнес в ЮФО ведут в сфере «Красота и здоровье» (11%), «Одежда и обувь» (9%) и «Строительство, ремонт и отделка» (6%).

Для продаж 44% предпринимателей используют сайты объявлений, 28% — социальные сети, 24% — маркетплейсы. Наиболее востребованными рекламными каналами стали классифайды и маркетплейсы (39%), цифровая реклама в точках продаж и пунктах выдачи заказов (17%), реклама у блогеров (17%) и таргетированная реклама в соцсетях (16%).

Наибольший эффект, по мнению респондентов, дает реклама на классифайдах и маркетплейсах (34%) и в мессенджерах (27%).

Анна Гречко