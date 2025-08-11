Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

В июле 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост, что позволило стране подняться с 15-го на 11-е место в мировом рейтинге по продажам. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

Он напомнил, что в июле было реализовано 120,6 тыс. новых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в июле прошлого года, но существенно больше по сравнению с июнем. Тогда было продано около 90 тыс. машин.

В мировом рейтинге лидерами остаются Китай (1,85 млн автомобилей, рост на 6,9%), США (1,39 млн, +7,3%) и Япония (390,5 тыс., -3,6%). Индия с продажами в 328,6 тыс. автомобилях обогнала Германию (264,8 тыс.) и заняла четвертое место в перечне.

Господин Целиков также отметил глобальный тренд — увеличение доли электромобилей и гибридов на основных рынках. Как подсчитал ранее «Автостат», лидерами продаж в России остаются Lada (28,24 тыс. штук), Chery (13,5 тыс. штук) и Haval (13,12 тыс. штук).

