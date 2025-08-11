Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 10 млрд рублей.

Фото: ru.freepik.com

Активы банка за указанный период составили 820,5 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 104,2 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.

