Объем сбережений жителей Тамбовской области прирос на 21%

На 1 июля 2025 года сумма размещенных средств на депозитах жителей Тамбовской области достигла 221,3 млрд руб., что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Без учета эскроу-счетов объем вкладов сделан на сумму 209,4 млрд руб., что на 22% больше, чем в июле прошлого года. Из них 73% — срочные депозиты граждан. Средства на эскроу-счетах выросли на 6%, до 11,9 млрд руб. Доля вкладов населения в банках достигла 73,9%.

Остаток средств на счетах организаций региона составил 36 млрд руб., увеличившись на 6,8%. Депозиты юридических лиц выросли на 23,6%, до 29,5 млрд руб., а сбережения индивидуальных предпринимателей увеличились на 8,9% — до 12,1 млрд руб.

«В некоторых регионах в последние месяцы наблюдается охлаждение сберегательных настроений, но в Тамбовской области объем средств населения на вкладах растет. В докладе по региональной экономике отмечается, что ставки остаются привлекательными для людей, а из-за стремления зафиксировать доходность по депозитам увеличился спрос на долгосрочные вклады», — прокомментировал управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

За первое полугодие 2025 года жители Тамбовской области оформили 1 573 ипотечных кредита на общую сумму 5,8 млрд руб. По сравнению с показателями января-июня 2024 года — это вдвое меньше по количеству и на 45,4% по объему. Динамика соответствует общей тенденции в Черноземье, где объем новых ипотечных выдач в мае оказался на 46,4% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Анна Швечикова