Департамент комплексного развития Сочи возглавил Александр Афонин

Александр Афонин назначен директором департамента реализации проектов комплексного развития Сочи. Соответствующая информация появилась на официальном сайте городской администрации.

Новый руководитель сменил на посту Алину Головчанскую, которая занимала должность с марта 2025 года. Представители мэрии не комментируют кадровые изменения.

Биография Александра Афонина на сайте администрации временно отсутствует. Чиновник является полным тезкой бывшего врио министра строительства Курской области, покинувшего свой пост 11 июня 2025 года.

Анна Гречко