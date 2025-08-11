Три автобуса загорелись на стоянке в Краснодаре

В Краснодаре 11 августа загорелись три автобуса на стоянке по ул. Уральской. Сигнал о происшествии поступил в пожарно-спасательный гарнизон в 14:31 по мск, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Подразделения направились к месту вызова через минуту. Первые расчеты прибыли в 14:36 и обнаружили возгорание трех автобусов на стоянке. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Огонь удалось локализовать в 14:47. К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицы техники МЧС России.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Анна Гречко