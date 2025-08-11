Анна Малова: «Те, кто помогает людям с аутизмом, дают им возможность жить нормальной жизнью»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 7 июля провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стала создатель и руководитель благотворительной организации «Открытая среда», директор по развитию ассоциации «Аутизм-Регионы» Анна Малова. Резидентам и гостям клуба спикер рассказала, как занялась благотворительной деятельностью, что такое аутизм, почему важна социальная адаптация таких детей и регулярная поддержка со стороны государства.

Анна родилась в Краснодаре. С тех пор, как младшему брату поставили диагноз — аутизм, она посвятила себя благотворительной деятельности.

«Врачи тогда слабо представляли себе, что такое аутизм. Информации было мало. Нам порекомендовали съездить в Москву», – вспоминает Анна Малова.

Как рассказала спикер, аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое затрагивает три сферы: поведение, речь и восприятие сенсорной информации. Свет, цвет, звук при таком заболевании воспринимаются совсем по-другому. Такое нарушение нельзя диагностировать в перинатальный период, а можно выявить у ребенка только от года и старше. Причины появления этого заболевания до конца так и не выяснены. По официальной информации Минздрава России, каждый сотый ребенок в стране – с аутизмом. И количество таких детей в последние годы растет.

По словам Анны Маловой, при таком диагнозе ребенок испытывает больше социальные сложности, чем медицинские. Поэтому все проекты, направленные на помощь людям с аутизмом, направлены в первую очередь на социальную адаптацию, осваивание соответствующих навыков.

«Первая клиническая рекомендация Минздрава России в терапии аутизма —педагогическое вмешательство. Социализация, инклюзивные практики — все это влияет на реабилитацию при аутизме лучше, чем медикаментозное лечение», — говорит Анна.

По словам спикера, те, кто помогает людям с аутизмом, дают им возможность жить нормальной жизнью и в семье, и в обществе. «У каждого человека есть определенный жизненный маршрут: школа, институт, работа, семья. У людей с аутизмом этот маршрут специфический, и рассчитывается он с момента постановки диагноза. Таких людей должны подхватить специалисты. Для них нужна коррекционная группа в детском садике, обучение в школе – в инклюзивном классе», — комментирует Анна Малова.

Как рассказала Анна, первое время фонду «Открытая среда» помогали волонтеры. Пока регистрировали некоммерческую организацию, у них не было даже собственного счета. Сегодня организация получает грантовую поддержку из президентского фонда, а также гранты губернатора Кубани. Также организацию поддерживают представители краснодарского бизнеса.

Кроме того, для помощи детям с аутизмом в России была создана ассоциация «Аутизм-Регионы». Это ассоциация родительских некоммерческих организаций, куда входят 93 организации из 74 регионов. По словам Анны Маловой, среди этих родителей есть профессора, крупны ученые, чиновники и бизнесмены, которые отстаивают права больных аутизмом.

«Мы занимаемся продвижением своих инициатив на законодательном уровне, поскольку нам важно, чтобы господдержка осуществлялась на регулярной основе. Аутизм не лечится, и собирать на него какое-то количество частных средств можно бесконечно. Но никакие частные инициативы не помогут надолго. Для того чтобы система работала, нужно идти с ней на диалог», — резюмировала Анна Малова, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.

