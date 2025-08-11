В Ростове владельца автосервиса осудили за повлекшее смерть сотрудников нарушение

Пролетарский суд Ростова-на-Дону вынес приговор предпринимателю, которого обвиняли по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2024 году фигурант допустил к работе пятерых сотрудников без обучения и инструктажа в салоне автомобильных аксессуаров на улице Горсоветской. Во время резки металла искры попали на открытую тару с легковоспламеняющейся жидкостью, что вызвало возгорание. Пятеро работников, находившиеся в помещении, погибли от термических ожогов.

Предпринимателя приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Константин Соловьев