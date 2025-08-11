Бастрыкин взял на контроль проверку отлова бродячих собак в Новороссийске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организацию отлова бродячих собак в Новороссийске после жалоб жителей на нападения агрессивных животных. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: пресс-служба СКР
В социальных сетях сообщается о проблемной ситуации в городе. Местная жительница длительное время содержит большое количество бездомных животных рядом с жилыми домами. Агрессивные собаки регулярно нападают на граждан.
В августе 2024 года животные набросились на супружескую пару. Людям удалось избежать телесных повреждений. Обращения жителей в компетентные органы не дали результата.
СУ СК России по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о промежуточных итогах и принятом решении.
Исполнение поручения и ход проверки поставлены под контроль центрального аппарата ведомства.