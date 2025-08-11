Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме. Ожидается прибытие и обратный вылет семи рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

«Все операционные службы аэропорта работают для нормализации расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Сегодня запланировано прибытие и обратный вылет рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings. Актуальная информация отражена на онлайн-табло аэропорта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на работу авиагавани Геленджика вводились временные ограничения 10 августа. Меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения.

Алина Зорина