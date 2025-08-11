Уральское полпредство обсудило с властями ЯНАО проведение выборов

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов провел в Салехарде совещание по вопросам подготовки и проведения Единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По данным полпредства, господин Кириллов обсудил с сотрудниками регионального избиркома, органов исполнительной власти и муниципальных образований вопросы доступности и прозрачности голосования, подготовки избирательных участков, обеспечения мер безопасности и соблюдения прав граждан, информационного сопровождения выборов.

Заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов (второй справа) и заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев (первый справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Организация открытых, прозрачных и легитимных выборов — приоритетная задача для всех уровней власти. Важно сделать так, чтобы каждый житель округа, вне зависимости от места проживания и условий, мог реализовать свое избирательное право»,— обратился к собравшимся замполпреда.

В ЯНАО 12-14 сентября состоятся семь избирательных кампаний, включая выборы депутатов законодательного собрания региона. По данным избиркома, на 11 мест в окружном парламенте по одномандатным избирательным округам претендуют 50 кандидатов: по 11 от «Единой России» (ЕР) и от ЛДПР, девять — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), восемь — от КПРФ, девять претендентов участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Бороться за 11 мандатов по единому избирательному округу (по партспискам) намерены 165 человек: 55 — от ЕР, 43 — от ЛДПР, 38 — от КПРФ, 29 — от СРЗП.

О своем желании переизбраться заявили 11 из 22 депутатов седьмого созыва заксобрания Ямала: Елена Кукушкина (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР), Максим Лазарев (СРЗП), Сергей Ямкин, Виктор Казарин, Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Алексей Ситников, Наталия Фиголь, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР). От планов побороться за места в окружном парламенте отказались Александр Голубенко (ЛДПР), Надежда Гудкова, Олег Арно, Игорь Игнатов, Виктор Гордиенко, Василий Степанов, Иван Костогриз, Василий Крюк, Тимофей Лаптандер и Василий Паршаков (все от ЕР). По мнению эксперта, значительное обновление состава заксобрания связано с желанием губернатора Дмитрия Артюхова «переформатировать работу» окружного парламента.

Василий Алексеев