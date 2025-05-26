Единороссы подсчитали

Пять из восьми депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) победили в четырех одномандатных округах и заняли первое место в одной из региональных групп по итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов в представительный орган. Три действующих парламентария уступили первенство в трех региональных группах. По мнению эксперта, итог праймериз может указывать на «низкую активность» депутатов на местах и на желание губернатора Дмитрия Артюхова значительно обновить парламент.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За 111 претендентов на депутатские мандаты в заксобрании ЯНАО в ходе праймериз ЕР с 19 по 25 мая проголосовали около 55 тыс. человек (15,3% от общего числа избирателей в регионе), сообщили в пресс-службе партии. Врип секретаря реготделения ЕР и губернатор Дмитрий Артюхов подчеркнул, что все прошедшие через предварительное голосование кандидаты «достойны представлять интересы ямальцев в окружном парламенте».

Заксобрание ЯНАО формируется по смешенной системе: 11 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 — по единому избирательному округу (по партспискам). По итогам голосования в 2020 году во всех 11 одномандатных округах одержали победу кандидаты от ЕР, по спискам места в парламенте получили семь представителей от партии власти, два — от ЛДПР, один — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», один — от КПРФ.

Действующие депутаты заксобрания победили во всех четырех одномандатных округах из 11, на которые подавали документы. Председатель заксобрания Сергей Ямкин (округ №2, получил 3693 голоса) опередил специалиста по связям с общественностью спортивной школы «Юность» Максима Григорьева (664), вице-спикер и руководитель фракции ЕР Виктор Казарин (№10, 3028) обошел ведущего инспектора центра занятости населения Ямала Ольгу Матюшкину (538). Замдиректора школы №1 в Салехарде Римма Майер (№1, 834) и директор школы №2 в Надыме Эдуард Куликов (№4, 857) уступили первенство депутатам Алексею Денисову (№1, 5136) и Игорю Герелишину (№4, 3079).

Из четырех депутатов заксобрания первое место в 11 региональных группах взял только первый вице-спикер и председатель комитета по промышленности и ЖКХ Алексей Ситников (№6, 1911) — парламентарий опередил первого заместителя директора департамента по физической культуре ЯНАО Алексея Щелконогова (1591). Вице-спикер и глава комитета по госустройству Наталия Фиголь (№4, 1076) уступила первенство главному врачу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Надыме Сергею Токареву (1335), председатель комитета по делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад (№3, 1102) — главе Тазовского района Виктору Югаю (1380), депутат Анастасия Казанцева (№10, 966) — председателю думы Губкинского Ольге Песковой (1198).

Помимо Виктора Югая первые места в региональных группах получили мэр Лабытнанги Марина Трескова (№2, 2232), которая обошла главу Приуральского района Ивана Сакала (1111), и глава Пуровского района Кирилл Трапезников (№11, 2099), который опередил экс-заместителя губернатора ЯНАО Татьяну Бучкову (1262). Глава Ямальского района Андрей Кугаевский (2946) в борьбе с начальником отдела по профилактике коррупционных правонарушений Тазовского района Павлом Киневичем (792) победил в Тазовском одномандатном округе №3.

Интерес к окружному парламенту проявили и представители муниципальных дум.

Списки региональных групп кроме спикера думы Губкинского Ольги Песковой возглавили председатель комитета думы Муравленко по нормотворчеству и МСУ Максим Заболотских (№9, 1498), спикер думы Ноябрьска Алла Умецкая (№7, 1839) и председатель думы Салехарда Вадим Кугаевский (№1, 3385). Они обошли главу комитета по соцполитике думы Муравленко Наталью Черкову (№9, 1052), начальника управления дополнительного образования мэрии Ноябрьска Елену Радионову (№7, 1594) и руководителя филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по ЯНАО Наталью Казановскую (№1, 1169). С госпожой Казановской второе место в региональных группах получил и участник СВО Игорь Пронин (№8, 1202), который уступил первенство члену Совета федерации от Ямала Владимиру Пушкареву (1722).

Наибольшую поддержку избирателей получили представители крупных организаций. В одномандатном округе №9 победил председатель совета реготделения «Движения первых» Тимур Сулейменов (2882), в округе №8 — руководитель направления по взаимодействию с государственными органами и органами надзора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Николай Шестопалов (2939), в округе №11 — главврач Тарко-Салинской центральной районной больницы Евгений Евсеев (3253), в округе №7 — директор телевизионного информационного агентства «Миг» Максим Солодов (3595), в округе №5 — замгендиректора по перспективному развитию компании «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев (3605), в округе №6 — замгендиректора по общим вопросам «Ачимгаз» Алексей Скурихин (4232).

Большая часть председателей дум и глав муниципалитетов откажутся от мандатов после выборов депутатов заксобрания ЯНАО в сентябре и передадут их другим претендентам от ЕР, считает политолог Александр Безделов.

«Участие спикеров и мэров связано с укреплением легитимности праймериз. Они влиятельны в своих муниципалитетах, и своим участием подчеркивают значимость предварительного голосования»,— пояснил он.

Господин Безделов не исключил, что спикер думы Салехарда Вадим Кугаевский и сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев откажутся от мандатов и передадут их руководителю филиала «Защитники Отечества» по Ямалу Наталье Казановской и участнику СВО Игорю Пронину. «Действующие политики могут опережать по популярности представителей СВО, однако и они имеют большие шансы на прохождение в региональную думу. Их важно подстраховать, чтобы гарантировать попадание в созыв»,— отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что вторые места в региональных группах депутатов Натальи Фиголь, Эдуарда Яунгада и Анастасии Казанцевой могут быть связаны с их «низкой активностью на местах». Александр Безделов не исключил, что губернатор Дмитрий Артюхов может провести в заксобрание пять депутатов от ЕР из старого созыва вместо восьми.

«Дмитрий Артюхов укрепляет свои позиции — большинство депутатов будет выдвинуто и избрано при его губернаторском сроке. Это укрепляет его позиции как человека, который полностью контролирует политический процесс в регионе»,— пояснил эксперт.

Василий Алексеев