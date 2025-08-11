Уральский филиал Пушкинского музея откроет последнюю выставку 23 августа

В Екатеринбурге Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина представит заключительную выставку, сообщили в пресс-службе музея. Она получила название «Утопия, Аркадия и реальность», посетить выставку можно будет с 23 августа до 5 октября — в этот же день филиал завершит работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юмико Оно «Утопия» Фото: Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Анастасия Цайдер «Аркадия» Фото: Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Следующая фотография 1 / 2 Юмико Оно «Утопия» Фото: Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Анастасия Цайдер «Аркадия» Фото: Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина

В экспозиции будут представлены работы художников из России и Японии — от фарфоровых скульптур до видеоарта из коллекции Пушкинского музея. Все они посвящены феномену утопии — несбыточного идеала, принимающего различные образы: дерзкой мечты, искусственной безупречности, воображаемого пространства. Кураторами выставки станут Дарья Колпашникова (Москва) и Арина Воробьева (Екатеринбург).

Сквозной темой выставки, посвященной утопии, становится город и человек в нем. Среди экспонатов — живописная серия Аси Заславской «Город N», вдохновленная иконописной традицией, работы Надежды Шаровой, посвященные новостройкам в спальных районах, фотопроект Анастасии Цайдер «Аркадия», который исследует судьбу советского города-сада, и другие.

Одним из центральных объектов экспозиции станет инсталляция японской художницы Юмико Оно «Утопия»: состоящая из 196 равных по весу и объему, но различных по внешнему виду керамических абстрактных форм, она воплощает труднодостижимую идею мирового баланса справедливости и силы.

Уральский филиал был учрежден в 1999 году как Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в Екатеринбурге, с 2007 года работал в здании бывшей земской школы на ул. Добролюбова. В 2010 году администрация Екатеринбурга передала здание школы в безвозмездное пользование ГЦСИ, который в 2020 году вошел в состав ГМИИ. В мае этого года музей завершил переезд в ТЦ «Сити-центр» и организовал первый выставочный проект на новой площадке «Клуб строителей: от деталей к вечности».

Напомним, ГМИИ закроет уральский филиал в Екатеринбурге с 1 января 2026 года. Также работу прекратят Балтийский и Северо-Кавказский филиалы в Калининграде и во Владикавказе. Решение о закрытии филиалов связано с пересмотром стратегии развития музея и созданием новой институции по работе с современным искусством, которая будет создана на базе Пушкинского музея.

Ирина Пичурина