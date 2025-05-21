Уральский филиал Пушкинского музея прекратит работу с 2026 года

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина закроет уральский филиал в Екатеринбурге с 1 января 2026 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе музея. Также работу прекратят Балтийский и Северо-Кавказский филиалы в Калининграде и во Владикавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о закрытии филиалов связано с пересмотром стратегии развития музея и созданием новой институции по работе с современным искусством, которая будет создана на базе Пушкинского музея. Все запланированные проекты филиалов будут завершены до конца 2025 года, при этом музее уточнили, что «регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе». После закрытия трех филиалов работу продолжат Волго-Вятский филиал в Нижнем Новгороде и Сибирский в Томске.

Напомним, В 2010 году администрация Екатеринбурга передала здание земской школы на ул. Добролюбова в безвозмездное пользование Уральскому филиалу Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), который в 2020 году вошел в состав ГМИИ. В мае этого года музей завершил переезд в ТЦ «Сити-центр» и организовал первый выставочный проект на новой площадке «Клуб строителей: от деталей к вечности».

Ирина Пичурина