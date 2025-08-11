Ростовская область поставила в Сербию и Китай почти 55 тонн птицы

Ростовская область за неделю экспортировала в Сербию и Китай две партии мяса птицы общим объемом 54,6 тонн. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Сербию отправили 27 тонн продукции, в Китай — 27,2 тонны. Груз прошел досмотр в местах полного таможенного оформления донского региона.

«Мясо птицы признано безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям стран-покупателей. Качество товара подтвердили результаты лабораторных исследований»,— уточнили в Россельхознадзоре.

Разрешение на вывоз оформили через автоматизированную систему «Аргус».

Валентина Любашенко