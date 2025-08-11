Аэропорт Сочи стабилизировал расписание на 98%

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после введенных ранее ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Количество задержанных рейсов (более 2 часов) от общего числа выполняемых ежесуточного плана составляет не более 1-2% и в текущий момент они связаны с производственными причинами у авиакомпаний»,— цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В сочинской авиагавани действовали ограничения полетов в течение трех дней — с 7 по 10 августа. Утром 10 августа аэропорт уже функционировал по фактическому расписанию и был готов принять более 400 рейсов.

К вечеру 10 августа в аэропорту Сочи задерживались более чем на два часа 12 рейсов.

Анна Гречко