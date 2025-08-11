В Таганроге выяснят обстоятельства падения пятилетнего мальчика с восьмого этажа

Прокуратурой и Следственным комитетом России по Ростовской области организована проверка по факту гибели пятилетнего мальчика после падения из окна восьмого этажа многоквартирного дома в Таганроге. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

По предварительным данным, 10 августа малыш, оставшись без присмотра родителей в комнате с открытым окном, облокотился на москитную сетку и сорвался с высоты. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью.

Прокуратура проверит не только обстоятельства произошедшего, но и качество выполнения родителями ребенка своих обязанностей. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Наталья Белоштейн