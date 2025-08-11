Кубанским фермерам в зоне ЧС предоставят господдержку из-за засухи

Власти Краснодарского края запросили продление сроков погашения кредитов и отсрочку уплаты налогов для фермеров, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи в девяти районах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Кубани уже начали выплачивать компенсации сельхозпроизводителям, застраховавшим посевы. По информации властей, часть фермеров получила страховые выплаты.

Кроме того, в адрес «Росагролизинга» направлены обращения о продлении сроков погашения основного долга, а в правительство РФ — просьба о продлении льготных кредитов для аграриев.

В рамках дополнительных мер поддержка включает предоставление займов на приобретение топлива, семян и удобрений. Сумма займа может достигать 5 млн руб. под 0,1% годовых сроком до трех лет. Как отметила замминистра сельского хозяйства края Светлана Макарец, по состоянию на 11 августа шестеро фермеров уже воспользовались этой возможностью.

Режим ЧС из-за засухи действует в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском округах. По предварительным оценкам, ущерб от гибели сельхозкультур составляет около 1,5 млрд руб., из них 600 млн руб. — застрахованные посевы.

Министерство сельского хозяйства региона проводит дополнительное обследование пострадавших предприятий и состояние пропашных культур.

Анна Гречко