Суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы Ставрополя

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу обвиняемого в организации взрыва, который унес жизни двух человек — первого заммэра и его знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд избрал в отношении гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля»,— говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

В сообщении суда говорится, что 28 мая во время встречи знакомых граждан Г. и П. возле жилого дома в Ставрополе сработало самодельное взрывное устройство. Предположительно, бомба находилась в наплечной сумке одного из участников встречи — гражданина П.

В результате взрыва погибли первый заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Подрыв расследуют как убийство».

Тат Гаспарян