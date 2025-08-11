ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя с помощью смертника

Убийца вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева действовал под влиянием украинских спецслужб. Подробности о том, как было осуществлено преступление, рассказал оперативный сотрудник ФСБ.

Исполнителем теракта спецслужба называет гражданина Пенькова. Он «повелся на обман украинских кураторов» и перевел на указанные счета деньги. После этого с ним общались от лица сотрудника ФСБ, который утверждал, что перечисленные мужчиной средства пошли на нужды ВСУ, и в отношении Пенькова возбуждено дело. Куратор дал Пенькову несколько поручений, чтобы «обелить совершенное преступление».

Гражданин Пеньков погиб при приближении к вице-мэру 28 мая. Взрывное устройство находилось в нагрудной сумке мужчины — сам он думал, что там диктофон, уточнили в ФСБ.

Заур Гурциев служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года. Занял пост первого замглавы администрации Ставрополя в сентябре 2024 года в рамках президентской программы «Время героев». До этого он был кадровым офицером Минобороны и возглавлял Центр боевого управления авиацией. По факту его гибели СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц особо опасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

