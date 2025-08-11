На благоустройство в малых городах Кубани за семь лет направили 2,5 млрд рублей

В Краснодарском крае в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 по 2025 годы было благоустроено 16 территорий. Объем привлеченного финансирования составил 2,5 млрд руб., сообщил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Председатель кубанского парламента отметил, что создание комфортной городской среды напрямую влияет на качество жизни населения, привлечение туристов и инвесторов.

По словам господина Бурлачко, в процессе благоустройства активно участвует бизнес: в 2018–2024 годах за счет внебюджетных источников в регионе было благоустроено 184 территории. Отдельного внимания также заслуживает активность местных жителей и общественников. Спикер ЗСК напомнил, что на Кубани реализуется программа инициативного бюджетирования, объем финансирования которой по решению губернатора увеличили до 1 млрд руб.

«За пять лет ее реализации подано более 2,5 тыс. заявок на сумму порядка 12 млрд руб. С 2020 по 2024 годы победителями конкурса стали 735 проектов. Отмечу и проводимый ЗСК конкурс "Лучший орган ТОС". Мы увеличили его призовой фонд до 100 млн руб. Эти средства выделяются из краевого бюджета в виде дотаций муниципалитетам и могут быть направлены на решение вопросов местного значения в рамках границ ТОСа — победителя конкурса»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин