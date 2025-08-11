Калининградским врачам Белой и Сушкевич дали до 9,5 года за убийство младенца

Мособлсуд вынес приговоры калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой. Им назначили 9 и 9,5 лет общего режима соответственно, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Женщин признали виновными в убийстве младенца.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Элина Сушкевич (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фигуранток также обязали выплатить по 1 млн руб. матери погибшего ребенка. Защита планирует обжаловать приговор.

Как считает следствие, в 2019 году в родильный дом №4 в Калининградской области поступила женщина, родившая недоношенного мальчика. Госпожа Белая, бывшая тогда и.о. главврача роддома, поручила анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич убить новорожденного. Решение оправдывалось нежеланием портить статистику медучреждения. После этого анестезиолог ввела ребенку сульфат магния, и он скончался.

Слушания по делу шли с 2020 году. Тогда суд присяжных в Калининградском областном суде оправдал врачей. Через год прокуратура обжаловала приговор и его отправили на пересмотр. В 2022 году врачам дали 9 и 9,5 лет общего режима. Затем Верховный суд отправил дело на пересмотр.

В июле суд присяжных признал врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Гособвинение в ходе прений просило назначить подсудимым аналогичные сроки лишения свободы и запретить им заниматься врачебной деятельностью на три года. Осужденные вину не признали.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дело врачей пустили по кругу».

Никита Черненко