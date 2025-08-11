Бастрыкину доложат о ходе расследования повреждения могил бойцов СВО на Дону

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения могил в Красном Сулине. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«В следственное управление СК России по Ростовской области поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленных на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества»,— отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ «Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов». Санкциями этой статьи предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Доклад о ходе расследования главе ведомства предоставит и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станислав Ковалев.

Наталья Белоштейн