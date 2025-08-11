ФК «Сочи» сыграл вничью с «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги на своем поле поделил очки с московским «Динамо». Игра закончилась со счетом 1:1.

В истории очных игр между «Сочи» и «Динамо» сыграно 11 официальных матчей. В предыдущих встречах пять раз взяли верх «барсы», дважды соперники расходились миром и четыре раза победу праздновал московский коллектив.

Счет в этой встрече открыли подопечные Валерия Карпина на 37-й минуте. Во время атаки динамовец Иван Сергеев попал в штангу, а Денис Макаров на добивании не промахнулся. После смены сторон сочинские футболисты имели ряд возможностей для взятия ворот. Когда основное время близилось к завершению, вышедший на замену полузащитник Максим Мухин дальним ударом помог своей команде восстановить равенство на табло на «Фиште». Примечательно, что этот гол стал первым для Максима Мухина за два года. В итоге ничья — 1:1.

После четырех туров РПЛ сочинские футболисты имеют в активе одно очко и занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре «барсы» сыграют 17 августа на выезде против одного из лидеров чемпионата — «Краснодара». В этом сезоне будущий соперник набрал девять очков и занимает второе место.

Евгений Леонтьев