Министр финансов Израиля не верит в военный план Нетаньяху по Газе

Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии «Национальная религиозная партия — Религиозный сионизм» и министр финансов в коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху, заявил, что «потерял веру» в способности премьер-министра Биньямина Нетаньяху добиться решительной победы в Газе. Об этом сообщают ведущие мировые издания, включая Financial Times.

Господин Смотрич, опубликовавший трехминутное видео 9 августа, обвинил в нем премьер-министра в фактическом отказе от своих обещаний «идти до конца» в борьбе с «Хамасом», когда тот не исключил возможности возобновления переговоров с группировкой. По словам министра, он «оставался членом кабинета, пока… верил, что мы идем к решающей победе», но теперь «потерял веру в то, что премьер-министр может и желает» такой победы.

Свое видео господин Смотрич опубликовал через несколько дней после того, как военно-политический кабинет Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа.

Эксперты напоминают, что господин Нетаньяху находится под постоянным давлением со стороны своих ультраправых коллег по коалиции — господина Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, требующих от него ужесточения позиции в войне в Газе. Отставка любого из них будет означать развал израильского правительства.

В воскресенье, 10 августа, премьер-министр Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, отверг обвинения в свой адрес. «Вопреки тому, что было о нем сказано, (утвержденный правительством план.— “Ъ”) — лучший путь к окончанию войны и лучший путь к тому, чтобы сделать это быстро»,— заявил он.

Виктор Буй