В Ростовской области в пожарах и на воде погибли три человека

За прошедшую неделю в Ростовской области в одном из пожаров погиб человек, еще двое утонули. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

За этот период на территории региона потушено 203 пожара, в их числе 72 загорания сухой растительности и три возгорания на землях лесного фонда.

К устранению последствий ДТП донские спасатели привлекались 41 раз, в них спасено 11 человек.

На водных объектах за неделю зарегистрировано 2 происшествия.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что только за прошедшие сутки в Ростовской области было потушено 27 пожаров. Из них восемь техногенных и 19 загораний сухой растительности.

Наталья Белоштейн