В Ростовской области построят 14 школ до конца 2025 года

В Ростовской области к началу нового учебного года откроют 11 новых школ почти на десять тыс. мест. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Пять учебных заведений появятся в Ростове-на-Дону, по два — в Батайске и Азове, еще по одному — в Цимлянском и Мясниковском районах. До конца 2025 года планируют сдать три дополнительные школы на две тыс. мест в Красносулинском районе, Аксае и областной столице.

По данным руководителя региона, в девяти муниципалитетах области сохраняется нехватка дошкольных учреждений. Власти продолжают капитальный ремонт в детских садах и возведение школ согласно запланированным срокам.

«В регионе действует программа по строительству школ до 2030 года. Финансирование ремонта и возведения учебных объектов заложат в областной бюджет, а также получат при участии в федеральных программах. Приоритет — чтобы в строящихся районах открывались школы и садики»,— отметил врио губернатора.

Валентина Любашенко