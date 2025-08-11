Число погибших при наездах на велосипедистов в Москве снизилось на 75%

По итогам семи месяцев 2025 года число погибших при наездах на велосипедистов в Москве сократилось на 75% в годовом выражении, заявил «РИА Новости» заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, власти развивают велоинфраструктуру, чтобы делать движение в городе безопаснее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как уточнили в центре организации дорожного движения, каждая третья авария случается из-за того, что один из участников движения игнорирует знаки приоритета или сигналы светофора на перекрестке. В 12% случаев ДТП случается при повороте налево через перекресток. Также аварии происходят, если велосипедист не спешивается на пешеходном переходе.

С начала 2025 года также на 20% сократилось число ДТП с участием электросамокатов. Это произошло впервые с 2018 года: до сих пор аварийность стабильно росла.

В августе власти Москвы сообщили о запуске тестирования нового механизма борьбы с электросамокатчиками, которые ведут себя агрессивно и часто нарушают правила.

