Средний размер автокредита на Дону вырос до 1,2 млн рублей

По итогам первых шести месяцев 2025 года средний размер автокредита в Ростовской области увеличился на 33% до 1,2 млн руб. Жители региона оформлили за исследуемый период около 1,5 тыс. займов на покупку автомобиля, а общий объем кредитования достиг 1,8 млрд руб, сообщили в пресс-службе Сбера.

Наибольший спрос аналитики зафиксировали в апреле и июне – в эти месяцы в регионе оформили по 360 таких кредитных договоров. Рост среднего займа обусловлен расширением модельного ряда приобретаемых машин.

«Рынок автокредитования в Ростовской области демонстрирует положительную динамику. Мы наблюдаем уверенный рост спроса на покупку автомобилей с привлечением заёмных средств, а также увеличение суммы среднего кредита. Это свидетельствует о восстановлении потребительской активности дончан»,— отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Мария Хоперская