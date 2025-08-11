Рынок долевого строительства Ростовской области вырос на 23%

В Ростовской области в июле было зарегистрировано 1,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве. По сравнению с первым месяцем лета их число выросло на 16,5%, а относительно аналогичного периода 2024 года – на 22%. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на управление Росреестра по Ростовской области.

По информации ведомства, второй месяц лета продолжил демонстрировать рост числа сделок после резкого падения в мае (1,5 тыс. ДДУ), показатели выросли почти на четверть (23,3%).

Сделки по ДДУ были заключены в одиннадцати муниципалитетах области, наибольшее число из них пришлось на Ростов-на-Дону – 1,5 тыс. договоров, или 78,6% от их общего числа. Вторую и третью позицию по числу заключенных договоров долевого участия заняли Аксайский район (294) и Батайск (64).

