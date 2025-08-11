В аэропорту Казани отменили шесть рейсов и задержали три вылета. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта. В Татарстане с 03:52 мск действует режим беспилотной опасности.

В аэропорту Казани отменили шесть рейсов и задержали три

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди отмененных рейсов — вылеты авиакомпаний «Махан Эйр» в Тегеран, «Туркменистан» в Ашхабад и «Сомон Эйр» в Душанбе, а также соответствующие прилеты из этих городов.

Задержаны рейсы «Победы» в Анталью на полтора часа и в Москву на час 20 минут, а также рейс авиакомпании «Россия» в Шереметьево на два часа.

В Татарстане третий день подряд действует режим беспилотной опасности. Сегодня режим был введен в 03:52 мск. На момент публикации о закрытии аэропортов не сообщалось.

Накануне, 10 августа, режим вводился дважды и действовал в общей сложности около восьми часов. Кроме того, 9 августа над Татарстаном уничтожили три беспилотника.

Анар Зейналов