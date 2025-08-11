Дмитриев ожидает, что встреча Путина и Трампа на Аляске принесет «мир и надежду»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске принесет «мир, надежду и глобальную безопасность». Об этом он написал в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Неоконы (неоконсерваторы. — "Ъ") и другие подстрекатели конфликта не будут улыбаться 15 августа 2025 года», — убежден господин Дмитриев.

Президент США в пятницу заявил, что переговоры по украинскому урегулированию будут включать тему обмена территориями. Вице-президент Джей Ди Вэнс накануне сказал, что «если взять нынешнюю линию соприкосновения», Вашингтон надеется «достичь урегулирования» для мирного сосуществования двух народов. Присутствие на Аляске президента Украины Владимира Зеленского не исключено, писали СМИ. В субботу в Белом доме заявили, что Дональд Трамп открыт к возможности трехсторонней встречи, но пока готовится только согласованная двусторонняя. Господин Зеленский заявил, что отчуждение территорий невозможно по конституции Украины.