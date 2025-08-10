Вэнс: США учитывают линию соприкосновения в вопросе урегулирования по Украине

В вопросе урегулирования конфликта на Украине американские власти учитывают фактическую линию соприкосновения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По словам вице-президента, «если взять нынешнюю линию соприкосновения», США надеются «достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно» (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что власти США хотят добиться мира в том числе для того, чтобы более не тратить деньги налогоплательщиков на «финансирование войны». Если европейские страны хотят закупать оружие у американских производителей, чтобы передавать его Киеву, Вашингтон не возражает. Однако «сами финансировать это не будем», пояснил господин Вэнс.

Вице-президент добавил, что Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, но хочет «попробовать».