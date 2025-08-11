По данным властей, в Новороссийске установлено 97 светофоров, до конца года планируется оборудовать еще четыре. На ключевых артериях города светофоры устанавливают практически на каждом пешеходном переходе (порой через 100 метров), что, по мнению водителей, серьезно усложняет движение транспорта в городе. Кроме того, из-за перебоев в электроснабжении светофоры часто выходят из строя. Как обеспечить безопасность дорожного движения и не допустить транспортного коллапса при организации светофорного регулирования в городе, «Ъ-Новороссийск» рассказал основатель консалтинговой компании InnovaTransport Алексей Смирнов.

Алексей Смирнов

Фото: предоставлено автором

«При установке светофоров важно руководствоваться не только нормативами, но и здравым смыслом. Не все перекрестки нуждаются в светофорном регулировании: на малых улицах внутри кварталов, где движение неинтенсивное и есть всего по одной полосе в каждом направлении, установка светофоров может быть избыточной. То же касается небольших примыканий — здесь часто достаточно продуманной схемы организации дорожного движения. Грамотно спроектированные инженерные решения позволяют обеспечить безопасность без светофоров, что экономит бюджет и снижает риск перегрузки транспортной сети.

Чрезмерная установка светофоров способна замедлить и даже парализовать движение. Показателен случай в Новороссийске 30 июля, когда из-за перепадов напряжения светофоры перестали работать синхронно. При большом их числе сбой в одной точке быстро отражается на всей сети. В таких ситуациях перевод оборудования в режим мигающего желтого позволяет водителям самостоятельно ориентироваться по дорожным знакам.

Существуют четкие рекомендации по установке светофоров в зависимости от транспортного потока. Однако даже в Москве далеко не на каждом перекрестке они нужны — водители успешно разъезжаются, соблюдая правила.

Безопасность можно обеспечить современными инженерными методами: соблюдением треугольника видимости, установкой дорожных знаков, приподнятых пешеходных переходов, искусственных неровностей, изменением геометрии проезжей части для снижения скорости транспорта перед перекрестками.

При этом современные интеллектуальные транспортные системы позволяют динамически регулировать фазы светофоров в зависимости от текущего трафика. Такие решения делают регулирование гибким и эффективным, но требуют взвешенного подхода и установки только там, где это действительно необходимо».