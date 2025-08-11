Теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Карен Хачанов обыграл француза Валентина Ройе во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати. Игра продлилась 1 час 51 мин и закончилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Хачанова. В третьем круге россиянин встретится с американцем Дженсоном Бруксби.

29-летний Хачанов занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он семь раз побеждал на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Us Open (2022 год) и Australian Open (2023 год). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

Турнир в Цинциннати проводят на покрытии «хард», его призовой фонд составляет $9,1 млн. Соревнования завершатся 18 августа.

О карьере россиянина — в материале «Ъ» «Тай-брейк повышенной ответственности».