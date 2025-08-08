Тай-брейк повышенной ответственности

В решающем матче National Bank Open Presented by Rogers, завершившегося в Торонто турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,2 млн, россиянин Карен Хачанов на тай-брейке третьей партии уступил американцу Бену Шелтону. А в Монреале на аналогичном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $5,2 млн чемпионкой сенсационно стала 18-летняя канадка Виктория Мбоко, которая в финале одолела экс-первую ракетку мира японку Наоми Осаку и переместилась в рейтинге с 85-го места сразу на 24-е.

Вот уже четвертый год подряд канадский «мастерс» завершается победой теннисиста, на счету которого ранее не было титулов подобного уровня. В 2022 году там первенствовал испанец Пабло Карреньо Буста, в 2023-м — нынешний лидер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер, в 2024-м — австралиец Алексей Попырин, который в финале неожиданно одолел Андрея Рублева. Теперь пришла очередь Бена Шелтона — 22-летнего американца, который два месяца назад пробился в первую десятку, а теперь основательно закрепится там, поднявшись на шестое место.

Хотя назвать большим сюрпризом его триумф все же нельзя. В отсутствие нескольких игроков топ-10, в том числе Синнера и его ближайшего преследователя испанца Карлоса Алькараса, которые в целях лучшей подготовки к стартующему 24 августа US Open решили в Торонто не приезжать, шансы Шелтона котировались очень высоко, а в финале против Карена Хачанова он вообще считался явным фаворитом.

Однако прогнозы, согласно которым россиянин после почти трехчасового полуфинала против Александра Зверева не сможет оказать более свежему сопернику упорного сопротивления, не оправдались.

После обмена подачами в первой партии Хачанов даже выиграл тай-брейк первого сета, по ходу которого сначала вел — 3:1, а затем уступал — 3:5. Фирменная игра российского четвертьфиналиста недавнего Wimbledon, основанная на тщательной подготовке атак с последующими резкими выпадами с задней линии, в целом удачно наложилась на теннис Шелтона — физически мощного, но психологически не самого устойчивого игрока, чьи возможности в затяжных перестрелках часто бывают ограничены.

Но довести дело до победы Хачанову все же не удалось. Во второй партии он проиграл свою подачу в девятом гейме, а в десятом не использовал четыре брейк-пойнта.

Третий сет получился совершенно равным, но на тай-брейке Шелтон имел заметное преимущество. Нельзя сказать, что Хачанов, который за два дня провел на корте без малого шесть часов, явно подсел физически, но соперник слишком хорошо подавал, а избежать собственных ошибок россиянину не удалось.

В итоге — 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7) за 2 часа 47 минут. Для Шелтона это первый в этом году и третий за карьеру титул. Из Торонто оба теннисиста отправились в Цинциннати, где уже начался следующий турнир Masters 1000 американской серии, который будет продолжаться полторы недели. Там первым соперником Хачанова будет австриец Себастьян Офнер или француз Валентин Ройер, а в 1/8 финала, если обойдется без сюрпризов, россиянин снова сыграет со Зверевым.

Тем временем в Монреале, где проходила женская половина канадского «тысячника», дело завершилось сенсацией. 85-я ракетка мира канадка Виктория Мбоко в финале справилась с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой — 2:6, 6:4, 6:1 — и стала самой низкорейтинговой теннисисткой, побеждавшей на турнирах подобного уровня с тех пор, как в Индиан-Уэллсе в 2005 году первенствовала бельгийка Ким Клейстерс, которая на тот момент стояла в мировой классификации на 133-м месте. О хороших перспективах 18-летней Мбоко говорили уже несколько месяцев, но столь резкий ее рывок вперед стал большим сюрпризом. Ведь кроме Осаки ей за несколько дней удалось обыграть трех других соперниц, имеющих на своем счету победы на турнирах Большого шлема,— двух американок, Софию Кенин и действующую чемпионку Roland Garros Коко Гауфф, а также Елену Рыбакину из Казахстана.

По итогам монреальского состязания канадка, которая начинала нынешний сезон лишь на 350-м месте в рейтинге WTA, поднялась на 24-е. Это позволит ей войти в число сеяных на Открытом чемпионате США.

Рейтинги ATP и WTA Рейтинг АТР 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8590. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6380. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5525. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650. 6 (7). Бен Шелтон (США) — 4320. 7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3480. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3340. 10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3235. 11 (11). Андрей Рублев — 3210. 12 (16). Карен Хачанов (оба — Россия) — 3190. 13 (13) Каспер Рууд (Норвегия) — 2995. 14 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2890. 15 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2760. 16 (15). Томми Пол (США) — 2610. 17 (18). Якуб Меншик (Чехия) — 2396. 18 (19). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2275. 19 (26). Алексей Попырин (Австралия) — 2250. 20 (21). Артюр Фис (Франция) — 2180… 80 (82). Роман Сафиуллин (Россия) — 761. Рейтинг WTA 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 010 очков. 2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669. 3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6933. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5488. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4948. 6 (8). Мэдисон Кис (США) — 4579. 7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553. 8 (7). Аманда Анисимова — 3834. 9 (9). Джасмин Паолини (Италия) — 3586. 10 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283. 11 (11). Эмма Наварро (США) — 3095. 12 (10). Паула Бадоса (Испания) — 2954. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2944. 14 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2838. 15 (19). Клара Таусон (Дания) — 2726. 16 (15). Екатерина Александров (Россия) — 2676. 17 (18). Дарья Касаткина (Австралия) — 2416.18 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2371. 19 (20). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2255. 20 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2146… 24 (85). Виктория Мбоко (Канада) — 1835… 33 (30). Анастасия Павлюченкова — 1449. 34 (31). Анна Калинская — 1432… 36 (42). Вероника Кудерметова — 1373… 45 (44). Анастасия Потапова — 1251… 60 (56). Полина Кудерметова — 970… 67 (62). Камилла Рахимова — 926… 77 (81). Анна Блинкова — 878. 100 (103). Анастасия Захарова (все — Россия) — 731 В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

Евгений Федяков