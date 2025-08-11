«Автодор»: по трассе Ачит — Дюртюли за сутки проезжает около 9 тыс. машин

По новому участку трассы М-12 «Восток» Ачит — Дюртюли за сутки проезжает около 9 тыс. автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игоря Коваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он сообщил, что поток на участке выше, чем предполагалось. «Это превосходит наши первоначальные ожидания. Дорога раскатывается, дорога начинает жить. И мы надеемся, что в будущем перераспределение транспортных потоков именно на этот участок будет только расти»,— сказал Игорь Коваль.

Напомним, новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, который располагается на территориях Башкортостана и Свердловской области, был открыт 16 июля президентом Владимиром Путиным и врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. На участке построено 99 искусственных сооружений. В их числе 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. Максимальная разрешенная скорость составит 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта. Накануне на трассе стартовал первый международный автопробег БРИКС по скоростным дорогам.

Ирина Пичурина