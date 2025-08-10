Из Екатеринбурга стартовал международный автопробег БРИКС по скоростным дорогам

В Екатеринбурге стартовал первый международный автопробег БРИКС по скоростным дорогам, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие разделено на два этапа: студенческий и деловой. Первыми в путь до Казани отправилась молодежная колонна.

В студенческом этапе участвуют представители из Индии, Египта, Эфиопии, Кубы, Шри-Ланки, Замбии, Кении, Китая, Узбекистана и Конго. Среди участников — студенты российских вузов: Финансового университета при Правительстве РФ, МАДИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МИИТ, НИУ МГСУ, УрФУ, КФУ и СибАДИ.

Маршрут пройдет по федеральной трассе М-12 «Восток» и новому участку Дюртюли — Ачит, который был открыт 16 июля президентом Владимиром Путиным и врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

Следующий этап автопробега — бизнес-трек «Казань — Москва», в котором примут участие более 30 компаний из 20 стран БРИКС и приглашенных государств. Финиш мероприятия запланирован на 15 августа в Москве.