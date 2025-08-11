Лидер Колумбии заявил о поддержке Венесуэлы в случае начала военной операции США

Колумбия расценивает планы США о проведении военной операции на территории Венесуэлы без разрешения властей этой страны как подготовку акта агрессии против всей Латинской Америки, следует из заявления президента страны Густаво Петро 11 августа.

«Я публично сообщаю о своем приказе как командующего Вооруженными силами Колумбии. Колумбия и Венесуэла — это один народ, один флаг, одна история,— написал Густаво Петро в соцсети X (цитата по ТАСС.— Любая военная операция без одобрения со стороны братских стран будет агрессией против Латинской Америки и Карибского бассейна». Суть данного войскам приказа не приводится.

Заявление послужило реакцией на информацию о решении президента США Дональда Трампа о применения военной силы против наркокартелей Мексики и ряда других стран региона. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о подписании им соответствующей секретной директивы для Пентагона.

