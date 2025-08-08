NYT: Трамп разрешил армии воевать с иностранными наркокартелями

Президент США Дональд Трамп распорядился начать применять военную силу против некоторых латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация считает террористическими организациями, утверждает The New York Times (NYT). Соответствующую директиву Пентагону глава государства подписал негласно, сообщили источники газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Документ дает армии возможность проводить военные операций на море и на территории иностранных государств, пишет издание. Американские военнослужащие уже начали строить планы по борьбе с картелями, рассказали собеседники NYT. Издание отмечает, что директива требует правовой оценки, поскольку неясно, как закон будет относиться к «ликвидации» гражданских лиц, которые не представляют непосредственной угрозы, но которых подозревают в совершении уголовных преступлений. Официальная реакция юристов Белого дома, Пентагона и Госдепартамента на распоряжение господина Трампа неизвестна.

В Пентагоне отказались комментировать решение руководства страны. Заместитель пресс-секретаря Белого дома в ответ на обращение NYT сообщила, что «главный приоритет президента — безопасность страны».

Господин Трамп в январе распорядился, чтобы Госдепартамент начал признавать наркокартели иностранными террористическими организациями. Также президент направил Национальную гвардию и регулярные войска к юго-западной границе США для борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также усилил наблюдение за наркогрузами.