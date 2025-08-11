Обеспеченные россияне считают «богатством» 500 тыс. руб. в месяц на члена семьи

Россияне с доходами из верхних 10% (медианный доход — 180 тыс. руб. в месяц на человека) не считают себя состоятельными, показало исследование ВШЭ. Для статуса «богатый» им требуется заработок около 500 тыс. руб. в месяц на члена домохозяйства. Лишь 36% опрошенных признали, что соответствуют этому уровню.

Несмотря на удовлетворенность жизнью (8 баллов из 10), 72% респондентов оценивают свое социальное положение лишь на 4–7 баллов и не склонны видеть в себе «верхушку общества». Эксперты связывают это с расслоением внутри группы и восприятием неравенства: 73% богатых россиян отмечают его рост, а 57% указывают на диспропорции в доходах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Богатые тоже считают».