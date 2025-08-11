Богатые тоже считают

Россияне с высокими доходами считают, что «богатство» предполагает зарплату около 500 тыс. руб. в месяц, следует из новых данных Высшей школы экономики. При этом фактически представители верхнего доходного дециля в РФ получают 180 тыс. руб. в месяц на члена домохозяйства. Хотя в целом они довольны своим образом жизни, только треть (36%) из них считают, что сами соответствуют норме жизни состоятельных россиян.

Богатые россияне не ощущают себя таковыми и считают, что в стране растет неравенство не в их пользу. Такой вывод можно сделать из исследования, выполненного экспертами Высшей школы экономики в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» — он позволяет собирать данные о россиянах с доходами из верхнего дециля (10% наиболее состоятельных членов общества). Напомним, по данным Росстата, сейчас на них приходится треть всех доходов в стране.

Почти две трети (59%) россиян с высоким доходом (медианный фактический доход — 180 тыс. руб. в месяц на человека) определяют свое положение в обществе как не очень высокое — по десятибалльной шкале они оценивают свое положение на четыре-семь баллов. Только 39% считают, что могут оценить себя на восемь-десять баллов. При этом почти три четверти членов этой социальной группы (72%) признают, что при оценке своего положения опираются в первую очередь на доход и свой образ жизни, и тем не менее, отмечают эксперты, они не склонны видеть в себе «верхушку общества». Это может быть связано с высоким уровнем расслоения по доходам внутри самой этой группы.

При этом, даже считая, что они не находятся на лучших позициях в российском обществе, россияне с высокими доходами тем не менее довольны своей жизнью — в среднем они оценивают ее на восемь баллов из десяти. С учетом того, что медианный фактический доход — 180 тыс. руб. в месяц на человека, представители этой группы россиян считают нормальным получать 250 тыс. в месяц на члена домохозяйства. Чтобы считать себя богатыми, они хотели бы получать 500 тыс. в месяц. Ожидаемо, у большинства (64%) есть ощущение, что они не дотягивают до нормы «богатства», остальные считают, что их доходы находятся в пределах допустимого представления о нем.

Несмотря на свое благополучие относительно других слоев населения, россияне с высокими доходами замечают неравенство — об этом сообщили 73% респондентов. При этом на первое место они ставят неравенство по доходам (57%) — впрочем, россияне в целом жалуются на него еще чаще (82%). На втором месте — неравенство жилищных условий (50%), доли этой оценки как среди богатых, так и среди всех граждан РФ (49%) почти совпадают. На третьем месте — неравенство возможностей для проведения досуга (43%) — среди всего населения в целом на это обращают внимание уже только 13%. Отметим, что, по данным Росстата, уровень неравенства, если измерять его коэффициентом Джини (статистическая величина, характеризующая степень расслоения), по итогам 2024 года действительно несколько вырос — до 0,408 против 0,405 в 2023 году, хотя и остается ниже многих годовых показателей за последние 20 лет (за исключением 2021 года, на который пришлось минимальное значение коэффициента Джини — 0,398).

Кроме этих вопросов, участников исследования спрашивали и о возможных факторах изменения их поведения — в каких условиях они будут сокращать или наращивать доходы. При увеличении доходов в 1,5 раза они бы потратили больше средств на путешествия и отпуск (62%), а также детское образование (51%), далее идут медицинские услуги (39%). При этом альтернативная стратегия предполагает создание дополнительных сбережений — в это были бы готовы инвестировать половина опрошенных, в бизнес еще треть.

Отметим, что ощущение неравенства, которое испытывают наиболее богатые, с одной стороны, парадоксально, с другой — показывает, что нарративы социальной справедливости могут быть одинаковыми у разных слоев населения. Это, в свою очередь, может сделать для всех них привлекательными заявленные президентом национальные цели развития — в частности, сокращение расслоения по уровню доходам к 2030 году. Таким образом, изучение настроения этих слоев населения позволяет более четко выстроить единую концепцию социальной политики, в остальном неизбежно все более и более ориентированную на удовлетворение потребностей все более и более мелких групп населения. В то же время понимание мотивов и возможностей наиболее богатых может быть полезно для оценки перспектив наиболее избирательных мер — например, внедрения дополнительного пенсионного страхования, пришедшего на замену накопительной пенсии.

Анастасия Мануйлова