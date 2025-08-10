Генсек НАТО: Киеву следует признать де-факто контролируемые Россией территории

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует признать фактический контроль России над частью территорий, но не закреплять его юридически.

«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть украинской территории,— сказал господин Рютте в интервью ABC News.— Вопрос в том, как действовать дальше после прекращения огня».

Генсек НАТО считает, что Украина должна присутствовать во время переговоров России и США 15 августа. По мнению Марка Рютте, Киев должен самостоятельно определять свое будущее и не обязан сокращать численность своих вооруженных сил.

Во время переговоров на Аляске 15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. По информации Bloomberg, главы стран ЕС хотят провести переговоры с американским президентом до его встречи с господином Путиным.

