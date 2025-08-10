Bloomberg: страны ЕС добиваются переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

Главы стран Евросоюза хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры России и США запланированы на 15 августа.

Послы ЕС были проинформированы о планируемых переговорах 10 августа. Кроме того, 11 августа состоится встреча глав МИД стран Евросоюза. Они обсудят ситуацию на Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на встрече варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. CNN со ссылкой на источники утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Аляску в дни проведения переговоров.

