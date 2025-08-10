Мобильная система контроля нарушений заработала в Ростовской области

В Ростовской области Госавтоинспекция внедрила мобильную систему «АвтоУраган-МС», которая автоматически выявляет превышение скорости, водителей без прав и проверяет автомобили на угон. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, камеры размещены на проблесковом маячке служебного автомобиля ГАИ. Данные передаются в режиме реального времени на монитор внутри машины, что дает инспекторам возможность оперативно отслеживать и фиксировать правонарушения. В регионе пока функционирует один такой комплекс.

««АвтоУраган-МС» может автоматически выписывать штрафы за парковку в запрещенных местах. Инспекторам необходимо проехать мимо машины-нарушителя дважды с интервалом в пятнадцать минут — именно столько времени дается водителю, чтобы убрать автомобиль и избежать штрафа»,— пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Валентина Любашенко