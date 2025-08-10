Водитель автомобиля пострадал при атаке дронов в Брянской области

Село Алешковичи Брянской области подверглось атаке дронов-камикадзе. Пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Мужчина доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь. Глава региона заявил, что ВСУ целенаправленно ударили по работающей в полях сельхозтехнике. В результате сгорел комбайн.

По данным Минобороны, с утра 10 августа над Брянской областью было уничтожено 13 беспилотников. Еще 13 сбито прошедшей ночью. 8 августа господин Богомаз сообщал о трех пострадавших в результате атаки в населенном пункте Шамовка.