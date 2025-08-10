Слюсарь поручил благоустроить сквер в центре Ростова

В Ростове-на-Дону снесли аварийное здание на ул. Социалистической,129. Градостроительный совет принял решение создать на этом участке сквер с зеленой зоной отдыха. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Обратил внимание главы города Александра Скрябина на важность озеленения территории. Поставил задачу до конца 2025 года подготовить проект благоустройства сквера, с учетом пожеланий жителей близлежащих домов»,— пояснил господин Слюсарь.

Валентина Любашенко