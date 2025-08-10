За неделю ростовская ЕДДС получила более 19 тысяч вызовов

Единая дежурно-диспетчерская служба Ростова-на-Дону получила более 19 тысяч обращений граждан за неделю. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, наибольшее количество вызовов — 3,2 тыс. — поступило в службу скорой медицинской помощи. В департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обратились 2,1 тыс. раз. Полиция получила 1,3 тыс. звонков, справочную информацию запросили по 4,3 тыс. обращениям. Пожарная служба зарегистрировала 244 вызова, аварийная газовая служба — 96.

Все заявления граждан переданы профильным службам, организована оперативная реакция на происшествия. При необходимости жителям предоставили информационную поддержку.

«Поисково-спасательная служба управления по делам ГО и ЧС города выезжала на 78 происшествий. Специалисты ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий, убирали 15 упавших деревьев, оказывали содействие пожарным в пяти случаях. Ростовчанам помогли 16 раз, совершили 36 других выездов. В результате работы спасательных подразделений удалось спасти пять человек»,— пояснили в сообщении специалисты пресс-службы.

Валентина Любашенко