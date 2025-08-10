17-летний водитель сбил пешехода на трассе Новороссийск – Керчь

9 августа около 23:15 на автодороге Новороссийск – Керчь 17-летний водитель Mercedes совершил наезд на 35-летнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший с травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подростка составлены административные протоколы за управление автомобилем без прав, отсутствие страховки ОСАГО и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью пешехода.

Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.